EXPOSITION DE L’ASSOCIATION BONNE ARRIVÉE (ART ET CULTURE DU BURKINA) Palavas-les-Flots

Palavas-les-Flots

EXPOSITION REGARDS D’AILLEURS ET D’ICI

1 bis quai Georges Clemenceau Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23

fin : 2026-04-29

Date(s) :

2026-04-23

Par l’association Bonne arrivée

Art et culture du Burkina

EXPOSITION COLLECTIVE

• NONGMA KABORE SCULPTURE BRONZE

• MURIEL VAN LIERDE CYANOTYPE

• FANY MORAND TABLEAU PLUME/ENCRE DE CHINE PEINTURE NUMÉRIQUE

• THIERRY LOCICERO COUTELIER D’ART

• MARIE SUR LE FIL COTON ART & ARTISANAT

Organisée par l’Association Bonne Arrivée

Galerie municipale Courbet

Entrée libre

Infos bonnearrivee.fr ou 04 67 50 42 23 .

1 bis quai Georges Clemenceau Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 07 73 34

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English : EXPOSITION REGARDS D’AILLEURS ET D’ICI

By the Bonne arrivée association

Art and culture of Burkina

L’événement EXPOSITION REGARDS D’AILLEURS ET D’ICI Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-04-18 par 34 ADT34