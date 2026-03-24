EXPOSITION DE L’ASSOCIATION BONNE ARRIVÉE (ART ET CULTURE DU BURKINA) Palavas-les-Flots
EXPOSITION DE L’ASSOCIATION BONNE ARRIVÉE (ART ET CULTURE DU BURKINA) Palavas-les-Flots jeudi 23 avril 2026.
Palavas-les-Flots
EXPOSITION REGARDS D’AILLEURS ET D’ICI
1 bis quai Georges Clemenceau Palavas-les-Flots Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23
fin : 2026-04-29
Date(s) :
2026-04-23
Par l’association Bonne arrivée
Art et culture du Burkina
EXPOSITION COLLECTIVE
• NONGMA KABORE SCULPTURE BRONZE
• MURIEL VAN LIERDE CYANOTYPE
• FANY MORAND TABLEAU PLUME/ENCRE DE CHINE PEINTURE NUMÉRIQUE
• THIERRY LOCICERO COUTELIER D’ART
• MARIE SUR LE FIL COTON ART & ARTISANAT
Organisée par l’Association Bonne Arrivée
Galerie municipale Courbet
Entrée libre
Infos bonnearrivee.fr ou 04 67 50 42 23 .
1 bis quai Georges Clemenceau Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 07 73 34
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English : EXPOSITION REGARDS D’AILLEURS ET D’ICI
By the Bonne arrivée association
Art and culture of Burkina
L’événement EXPOSITION REGARDS D’AILLEURS ET D’ICI Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-04-18 par 34 ADT34
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