Atelier créatif empreintes d’arbres Boutique DE nos mains Milhac-de-Nontron
Atelier créatif empreintes d’arbres Boutique DE nos mains Milhac-de-Nontron samedi 11 juillet 2026.
Milhac-de-Nontron
Atelier créatif empreintes d’arbres
Boutique DE nos mains 1528 route de la Côle Milhac-de-Nontron Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 14:30:00
fin : 2026-07-11 16:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Création d’estampes à partir des empreintes et textures de troncs d’arbres / à partir de 10 ans. .
Boutique DE nos mains 1528 route de la Côle Milhac-de-Nontron 24470 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 14 66 37 brin.de.nature.24@gmail.com
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English : Atelier créatif empreintes d’arbres
L’événement Atelier créatif empreintes d’arbres Milhac-de-Nontron a été mis à jour le 2026-06-17 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin
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