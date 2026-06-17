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Atelier créatif empreintes d’arbres Boutique DE nos mains Milhac-de-Nontron

Atelier créatif empreintes d’arbres Boutique DE nos mains Milhac-de-Nontron

Atelier créatif empreintes d’arbres Boutique DE nos mains Milhac-de-Nontron samedi 11 juillet 2026.

Lieu : Boutique DE nos mains

Adresse : 1528 route de la Côle

Ville : 24470 Milhac-de-Nontron

Département : Dordogne

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Milhac-de-Nontron

Atelier créatif empreintes d’arbres

Boutique DE nos mains 1528 route de la Côle Milhac-de-Nontron Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 14:30:00
fin : 2026-07-11 16:00:00

Date(s) :
2026-07-11

Création d’estampes à partir des empreintes et textures de troncs d’arbres / à partir de 10 ans.   .

Boutique DE nos mains 1528 route de la Côle Milhac-de-Nontron 24470 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 14 66 37  brin.de.nature.24@gmail.com

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English : Atelier créatif empreintes d’arbres

L’événement Atelier créatif empreintes d’arbres Milhac-de-Nontron a été mis à jour le 2026-06-17 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin

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