Marché nocturne Milhac-de-Nontron
Marché nocturne Milhac-de-Nontron lundi 13 juillet 2026.
Milhac-de-Nontron
Marché nocturne
Milhac-de-Nontron Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 18:00:00
fin : 2026-07-13 23:00:00
Date(s) :
2026-07-13
Artisanat local, producteurs, restauration et musique. Avec Mazerock reprises rock. .
Milhac-de-Nontron 24470 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 23 41 71
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English : Marché nocturne
L’événement Marché nocturne Milhac-de-Nontron a été mis à jour le 2026-06-15 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin
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