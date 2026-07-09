Informations pratiques

Lévignacq

Atelier créatif en extérieur

Salle des fêtes Lévignacq Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 15:00:00

fin : 2026-08-03 16:30:00

Date(s) :

2026-08-03

Inspirés par les grands maîtres italiens, laissez-vous guider pour

dessiner et peindre à leur manière, dans un espace calme et verdoyant.

Tout public.

Gratuit.

Sur inscription au 06 85 68 90 09.

Dans le cadre de la Micro-Folie L’art italien, de Raphaël à Modigliani

Venez découvrir les œuvres des plus grands musées nationaux

et internationaux à travers le Musée numérique

et les casques de Réalité Virtuelle.

Du 28 au 31 juillet

Mardi de 9h à 12h et 16h à 19h, Jeudi et vendredi de 9h à 12h

Du 4 au 8 août

Mardi de 9h à 12h et 16h à 19h , Jeudi, vendredi, samedi de 9h à 12h .

Salle des fêtes Lévignacq 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 68 90 09 mediation-culturelle@cc-cln.fr

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English : Atelier créatif en extérieur

L’événement Atelier créatif en extérieur Lévignacq a été mis à jour le 2026-07-09 par Côte Landes Nature Tourisme