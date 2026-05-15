Balade dans Lévignacq avec Marynette Lévignacq
Balade dans Lévignacq avec Marynette Lévignacq mardi 21 juillet 2026.
Lévignacq
Balade dans Lévignacq avec Marynette
Parking en bas de l’église Lévignacq Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 09:30:00
fin : 2026-07-21 11:30:00
Date(s) :
2026-07-21
Avec Marynette, partez pour une promenade dans le village de Lévignacq avec ses maisons landaises typiques, son église, son lavoir, son cadran solaire.
Sur inscription au 06 70 41 48 59.
Gratuit. .
Parking en bas de l’église Lévignacq 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 41 48 59
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English : Balade dans Lévignacq avec Marynette
L’événement Balade dans Lévignacq avec Marynette Lévignacq a été mis à jour le 2026-05-15 par Côte Landes Nature Tourisme
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