P’tit dej en folie Lévignacq
mercredi 29 juillet 2026 · Lévignacq
Informations pratiques
Lévignacq
P’tit dej en folie
Salle des fêtes Lévignacq Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 10:00:00
fin : 2026-07-29 11:30:00
Date(s) :
2026-07-29
Une mini-visite guidée à la découverte de l’exposition et de ses œuvres
phares, autour d’un petit déjeuner convivial. Venez découvrir les
charmes de l’Italie !
Tout public.
Gratuit.
Sur inscription au 06 85 68 90 09.
Dans le cadre de la Micro-Folie L’art italien, de Raphaël à Modigliani
Venez découvrir les œuvres des plus grands musées nationaux
et internationaux à travers le Musée numérique
et les casques de Réalité Virtuelle.
Du 28 au 31 juillet
Mardi de 9h à 12h et 16h à 19h, Jeudi et vendredi de 9h à 12h
Du 4 au 8 août
Mardi de 9h à 12h et 16h à 19h , Jeudi, vendredi, samedi de 9h à 12h .
Salle des fêtes Lévignacq 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 68 90 09 mediation-culturelle@cc-cln.fr
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English : P’tit dej en folie
L’événement P’tit dej en folie Lévignacq a été mis à jour le 2026-07-09 par Côte Landes Nature Tourisme
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