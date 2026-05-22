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Cinéma en plein air Lévignacq

Cinéma en plein air Lévignacq

Cinéma en plein air Lévignacq jeudi 23 juillet 2026.

Adresse : Parc de la Maison Boucau

Ville : 40170 Lévignacq

Département : Landes

Début : jeudi 23 juillet 2026

Fin : jeudi 23 juillet 2026

Heure de début : 19:20:00

Tarif : 25 25 Tarif de base plein tarif

Lévignacq

Cinéma en plein air

Parc de la Maison Boucau Lévignacq Landes

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 19:20:00
fin : 2026-07-23 00:50:00

Date(s) :
2026-07-23

18h15 Conférence autour des fanfares par Marie Pendanx
19h30 Repas grillades frites et animation musicale
22h Cinéma en plein air avec le film En fanfare
Entrée gratuite.   .

Parc de la Maison Boucau Lévignacq 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine  

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English : Cinéma en plein air

L’événement Cinéma en plein air Lévignacq a été mis à jour le 2026-05-22 par Côte Landes Nature Tourisme

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