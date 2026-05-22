Cinéma en plein air Lévignacq
Cinéma en plein air Lévignacq jeudi 23 juillet 2026.
Lévignacq
Cinéma en plein air
Parc de la Maison Boucau Lévignacq Landes
Tarif : 25 – 25 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 19:20:00
fin : 2026-07-23 00:50:00
Date(s) :
2026-07-23
18h15 Conférence autour des fanfares par Marie Pendanx
19h30 Repas grillades frites et animation musicale
22h Cinéma en plein air avec le film En fanfare
Entrée gratuite. .
Parc de la Maison Boucau Lévignacq 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : Cinéma en plein air
L’événement Cinéma en plein air Lévignacq a été mis à jour le 2026-05-22 par Côte Landes Nature Tourisme
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