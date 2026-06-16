Lévignacq

Micro-Folie L’art italien

Mairie Lévignacq Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-07-28

Grâce à une technologie immersive et interactive, la Micro-Folie donne accès à une galerie de chefs-d’œuvre numériques issus de grandes institutions culturelles françaises et internationales (Louvre, Musée d’Orsay, Centre Pompidou, Château de Versailles, Philharmonie de Paris…).

Les visiteurs sont invités à explorer ces œuvres en haute définition à travers un équipement mobile installé dans différents lieux publics du territoire.

Casques de Réalité Virtuelle (dès 13 ans).

Nombreux ateliers proposés sur inscription.

Gratuit. .

Mairie Lévignacq 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 68 90 09 mediation-culturelle@cc-cln.fr

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English : Micro-Folie L’art italien

L’événement Micro-Folie L’art italien Lévignacq a été mis à jour le 2026-06-16 par Côte Landes Nature Tourisme