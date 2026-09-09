Atelier créatif éphémère, Château de Hohlandsbourg, Wintzenheim

Informations pratiques

Atelier créatif éphémère 19 et 20 septembre Château de Hohlandsbourg Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Construisez l’éphémère … (Kapla®, Légo® etc.)

Laissez libre cours à votre imagination et construisez un château unique et éphémère !

A l’aide de planchettes Kapla® et de briques Lego®, imaginez et vivez une expérience de construction où tout est en mouvement.

Construire, déconstruire, reconstruire : cet atelier fait comprendre que certaines constructions sont par essence temporaires, fragiles et en constante évolution.

Une façon ludique et créative de comprendre les bases de l’architecture autrement.

En autonomie.

Château de Hohlandsbourg Route des Cinq Châteaux, 68920 Wintzenheim, France Wintzenheim 68920 Haut-Rhin Grand Est 0389301020 https://www.chateau-hohlandsbourg.com Situé à 620 mètres d’altitude, le château du Hohlandsbourg, plus grand monument laissé par les Habsbourg en Haute-Alsace, offre une magnifique vue à 360° sur l’Alsace et la Forêt-Noire. Il a été construit en 1279 par Siegfried de Gundolsheim et fut amélioré au XVIe siècle par Lazare de Schwendi. Accès par Wintzenheim ou Husseren-les-Châteaux. Partiellement accessible aux personnes à mobilité réduite, remparts inaccessible aux PMR.

Construisez l’éphémère … (Kapla®, Légo® etc.)

©hohlandsbourg