Informations pratiques

Wintzenheim

La voie des talents Les plus belles voix de la région !

2 avenue de Lattre de Tassigny Wintzenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-10-07 20:00:00

fin : 2026-10-07 23:00:00

Date(s) :

2026-10-07

Véritable tremplin pour se révéler auprès du public et des professionnels de la musique, cette soirée met à l’honneur des artistes passionnés et talentueux de chez vous.

En partenariat avec La Voie des Talents, l’Arthuss vous invite à une soirée musicale exceptionnelle sous la direction artistique de la chanteuse Christel Kern.

Fondé en 2005, La Voie des Talents est devenu le tremplin vocal de référence en France et l’un des rares concours européens à proposer un accompagnement des finalistes par des musiciens en live. Partenaire privilégié des castings de l’émission The Voice (TF1) ainsi que de nombreux festivals majeurs, l’événement a franchi un nouveau cap en devenant le premier Label vocal de France en janvier 2025.

Véritable tremplin pour se révéler auprès du public et des professionnels de la musique, cette soirée met à l’honneur des artistes passionnés et talentueux de chez vous. Laissez-vous porter par la virtuosité et l’émotion des plus belles voix de notre région ! .

2 avenue de Lattre de Tassigny Wintzenheim 68920 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 79 60 17 arthuss@mairie-wintzenheim.fr

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English :

A true springboard for making a name for yourself among the public and music professionals, this evening showcases the passionate and talented artists from your community.

L’événement La voie des talents Les plus belles voix de la région ! Wintzenheim a été mis à jour le 2026-08-16 par Office de tourisme de Colmar