Informations pratiques

Wintzenheim

Club vosgien Les Brezouard

Parking du supermarché Auchan Wintzenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-30 08:45:00

fin : 2026-08-30 16:00:00

Date(s) :

2026-08-30

4h30 de marche, 15km, 600m de dénivelé, difficulté 3/5 (randonneur).

Dimanche 30 août 2026 le Club Vosgien de la Vallée de Munster vous propose une randonnée vers LES BREZOUARD. Le Petit et Grand Brézouard nous offrent une superbe vue sur les vallées de Sainte Marie au Mines et de Kaysersberg et, par temps clair, sur le Jura et Alpes Bernoises.

Départ à 8 h 45 du parking du supermarché Auchan à Wintzenheim (attention ce n’est pas la gare de Munster comme d’habitude !), repas tiré du sac. 4h30 de marche, 15km, 600m de dénivelé, difficulté 3/5 (randonneur). Inscription souhaitée avant le 28 août auprès d’Elisabeth ZIRGEL tel 06 84 89 64 23 elisabeth.zirgel@yahoo.fr

Pour les non membres d’un Club Vosgien une participation de 5€ est demandée pour l’assurance, 2€ pour les moins de 12 ans. .

Parking du supermarché Auchan Wintzenheim 68920 Haut-Rhin Grand Est +33 6 84 89 64 23 elisabeth.zirgel@yahoo.fr

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English :

4.5-hour hike, 15 km, 600 m elevation gain, difficulty level 3/5 (hiker).

L’événement Club vosgien Les Brezouard Wintzenheim a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de tourisme de la vallée de Munster