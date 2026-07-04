Informations pratiques

Wintzenheim

Concert Rock the Violin

2 avenue de Lattre de Tassigny Wintzenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-11-05 20:00:00

fin : 2026-11-05 21:30:00

Date(s) :

2026-11-05

Exceptionnelle de talent, Noun vous électrise avec son violon et sa virtuosité qui offrent un écrin scintillant à sa voix qui vous envoûtera.

Entrez dans l’univers NOUN. Laissez-vous transporter à travers des chansons françaises écrites et composées par l’artiste. Dans ce spectacle de grande qualité, ForeverNoun livre les traits de sa personnalité artistique si particulière. L’autrice-compositrice qui aime s’impliquer dans toutes les étapes de l’élaboration de son art peut tantôt être rock, sensible, mélancolique même…

Exceptionnelle de talent, Noun vous électrise avec son violon et sa virtuosité qui offrent un écrin scintillant à sa voix qui vous envoûtera. .

2 avenue de Lattre de Tassigny Wintzenheim 68920 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 79 60 17 arthuss@mairie-wintzenheim.fr

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English :

Exceptionally talented, Noun will electrify you with her violin and virtuosity, providing a sparkling backdrop for her spellbinding voice.

L’événement Concert Rock the Violin Wintzenheim a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de tourisme de Colmar