Informations pratiques

Wintzenheim

Club vosgien La pierre des trois bans depuis le col de Fréland

1 Faubourg des Vosges Wintzenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-11-08 09:00:00

fin : 2026-11-08 16:00:00

Date(s) :

2026-11-08

3 h 30 de marche, 11 km, 440 m de dénivelé, difficulté 3/5 (randonneur).

Dimanche 8 novembre 2026 le Club Vosgien de la Vallée de Munster vous propose une randonnée vers LA PIERRE DES TROIS BANS DEPUIS LE COL DE FRÉLAND. Beaux paysages sur Fréland, Lapoutroie, la vallée de Sainte-Marie-aux-Mines et Aubure.

Départ à 9 heures du parking Auchan à Wintzenheim (attention ce n’est pas la gare de Munster comme d’habitude !) en covoiturage, repas tiré du sac. 3 h 30 de marche, 11 km, 440 m de dénivelé, difficulté 3/5 (randonneur). Inscription obligatoire avant le 6 novembre auprès d’Elisabeth ZIRGEL tel 06 84 89 64 23 elisabeth.zirgel@yahoo.fr

Pour les non membres d’un Club Vosgien une participation de 5€ est demandée pour l’assurance, 2€ pour les moins de 12 ans. .

1 Faubourg des Vosges Wintzenheim 68920 Haut-Rhin Grand Est +33 6 84 89 64 23 elisabeth.zirgel@yahoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

3 hours and 30 minutes of walking, 11 km, 440 m elevation gain, difficulty level 3/5 (hiker).

L’événement Club vosgien La pierre des trois bans depuis le col de Fréland Wintzenheim a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme de la vallée de Munster