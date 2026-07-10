Club vosgien La pierre des trois bans depuis le col de Fréland Wintzenheim
dimanche 8 novembre 2026 · Wintzenheim
Informations pratiques
Wintzenheim
Club vosgien La pierre des trois bans depuis le col de Fréland
1 Faubourg des Vosges Wintzenheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-11-08 09:00:00
fin : 2026-11-08 16:00:00
Date(s) :
2026-11-08
3 h 30 de marche, 11 km, 440 m de dénivelé, difficulté 3/5 (randonneur).
Dimanche 8 novembre 2026 le Club Vosgien de la Vallée de Munster vous propose une randonnée vers LA PIERRE DES TROIS BANS DEPUIS LE COL DE FRÉLAND. Beaux paysages sur Fréland, Lapoutroie, la vallée de Sainte-Marie-aux-Mines et Aubure.
Départ à 9 heures du parking Auchan à Wintzenheim (attention ce n’est pas la gare de Munster comme d’habitude !) en covoiturage, repas tiré du sac. 3 h 30 de marche, 11 km, 440 m de dénivelé, difficulté 3/5 (randonneur). Inscription obligatoire avant le 6 novembre auprès d’Elisabeth ZIRGEL tel 06 84 89 64 23 elisabeth.zirgel@yahoo.fr
Pour les non membres d’un Club Vosgien une participation de 5€ est demandée pour l’assurance, 2€ pour les moins de 12 ans. .
1 Faubourg des Vosges Wintzenheim 68920 Haut-Rhin Grand Est +33 6 84 89 64 23 elisabeth.zirgel@yahoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
3 hours and 30 minutes of walking, 11 km, 440 m elevation gain, difficulty level 3/5 (hiker).
L’événement Club vosgien La pierre des trois bans depuis le col de Fréland Wintzenheim a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme de la vallée de Munster
À voir aussi à Wintzenheim (Haut-Rhin)
- Club vosgien Val de Rabbi Wintzenheim 3 août 2026
- Club vosgien Les Brezouard Wintzenheim 30 août 2026
- Concert Béla Bartok Wintzenheim 1 novembre 2026
- Concert Rock the Violin Wintzenheim 5 novembre 2026
- Marché de Noël Wintzenheim 4 décembre 2026