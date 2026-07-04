Informations pratiques

Wintzenheim

Concert Béla Bartok

2 avenue de Lattre de Tassigny Wintzenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-11-01 18:00:00

fin : 2026-11-01

Date(s) :

2026-11-01

Béla BARTOK la Cantate Profane ou la légende des cerfs précédée de deux contes roumains traditionnels pour chœur à 3 voix mixtes, solistes, récitants, piano.

Béla BARTOK la Cantate Profane ou la légende des cerfs précédée de deux contes roumains traditionnels pour chœur à 3 voix mixtes, solistes, récitants, piano concerts sous la direction d’Eric NOYER .

2 avenue de Lattre de Tassigny Wintzenheim 68920 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 79 60 17 arthuss@mairie-wintzenheim.fr

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English :

Béla BARTOK’s Profane Cantata or The Legend of the Deer preceded by two traditional Romanian tales for 3-part mixed choir, soloists, narrators and piano.

L’événement Concert Béla Bartok Wintzenheim a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de tourisme de Colmar