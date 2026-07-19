Informations pratiques

Wintzenheim

Marché aux Puces de Wintzenheim

Centre du village Wintzenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-06 07:00:00

fin : 2026-09-06 18:00:00

Date(s) :

2026-09-06

Retrouvez le plaisir de chiner et de faire le plein de bonnes affaires.

Marché aux puces organisé par l’Association Tarot Club, dans le centre du village. .

Centre du village Wintzenheim 68920 Haut-Rhin Grand Est +33 6 19 79 41 32

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English :

Rediscover the pleasure of hunting for bargains.

L’événement Marché aux Puces de Wintzenheim Wintzenheim a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme de Colmar