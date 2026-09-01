Journées européennes du patrimoine Wintzenheim
samedi 19 septembre 2026 · Wintzenheim
Informations pratiques
Wintzenheim
Journées européennes du patrimoine
Route des Cinq Châteaux Wintzenheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Découvrez l’histoire et l’architecture du château du Hohlandsbourg, témoin de siècles d’évolutions. Visites guidées, ateliers créatifs.
Le patrimoine en péril raviver, résister, ré imaginer
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le château du Hohlandsbourg vous ouvre gratuitement ses portes et vous invite à découvrir l’histoire et l’architecture de ce site exceptionnel, témoin de plusieurs siècles d’évolution.
Au fil de votre visite, découvrez le château, les légendes, les métiers et les savoir-faire qui façonnent notre mémoire collective puis imaginez l’architecture de demain lors d’un atelier créatif avec Kapla® et Lego® construire, déconstruire, reconstruire !
Une occasion unique de raviver le passé, résister à l’épreuve du temps et réimaginer le patrimoine de demain, en famille ou entre amis. .
Route des Cinq Châteaux Wintzenheim 68920 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 30 10 20 chateau-hohlandsbourg@alsace.eu
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English :
Discover the history and architecture of Hohlandsbourg Castle, a testament to centuries of change. Guided tours and creative workshops.
L’événement Journées européennes du patrimoine Wintzenheim a été mis à jour le 2026-08-20 par Château du Hohlandsbourg
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