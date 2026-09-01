Informations pratiques

Wintzenheim

Présentation de saison & Kéwos Employé modèle

2 avenue de Lattre de Tassigny Wintzenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-09-09 20:00:00

fin : 2026-09-09 22:00:00

Date(s) :

2026-09-09

Cette soirée sera l’occasion de survoler la saison culturelle 26-27 de l’Arthuss et de présenter les différents spectacles qui la composent. + spectacle de Kéwos.

Cette soirée sera l’occasion de survoler la saison culturelle 26-27 de l’Arthuss et de présenter les différents spectacles qui la composent.

Employé modèle par Kéwos

Tu veux faire quoi plus tard ? . À 15 ans, Kéwos n’a jamais su quoi répondre. Entre un grand frère parfait, une ex qui est partie et des boulots qu’il n’a jamais vraiment choisis, il a longtemps eu l’impression d’être en retard sur une course dont il ne connaissait même pas le départ.

Alors il a fait des blagues. Pour tenir. Aujourd’hui, sur scène, ce refuge est devenu une force. Avec une énergie brute, beaucoup d’autodérision et une sincérité désarmante, Kéwos raconte ce parcours cabossé avec humour. Un spectacle explosif et touchant, qui parle à tous ceux qui doutent, qui tâtonnent, et qui avancent sans mode d’emploi.

Gratuit sur réservation. Dans la limite des places disponibles. .

2 avenue de Lattre de Tassigny Wintzenheim 68920 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 79 60 17 arthuss@mairie-wintzenheim.fr

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English :

This evening will provide an opportunity to review the Arthuss’s 26-27 cultural season and present the various performances that make it up. + a performance by K%E9wos.

L’événement Présentation de saison & Kéwos Employé modèle Wintzenheim a été mis à jour le 2026-08-16 par Office de tourisme de Colmar