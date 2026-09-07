Un patrimoine vivant à explorer, Château de Hohlandsbourg, Wintzenheim

Informations pratiques

Un patrimoine vivant à explorer 19 et 20 septembre Château de Hohlandsbourg Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Partez à la découverte du château du Hohlandsbourg à travers un parcours qui révèle les multiples visages du patrimoine : bâti, végétal et immatériel.

Au fil des étapes, observez des espèces végétales remarquables, explorez les traditions orales, les musiques, les légendes, les métiers et les savoir-faire qui façonnent notre mémoire collective.

Cette visite est aussi une invitation à la réflexion sur les enjeux de préservation : comprendre les menaces qui pèsent sur ces héritages et découvrir les actions concrètes mises en œuvre pour les sauvegarder et les transmettre aux générations futures.

Pour clôturer ce voyage, laissez libre cours à votre créativité lors d’un atelier participatif inédit, où chacun imagine et façonne les patrimoines de demain.

Départs réguliers selon affluence et la disponibilité des médiateurs.

Durée : environ 45 min.

Château de Hohlandsbourg Route des Cinq Châteaux, 68920 Wintzenheim, France Wintzenheim 68920 Haut-Rhin Grand Est 0389301020 https://www.chateau-hohlandsbourg.com Situé à 620 mètres d’altitude, le château du Hohlandsbourg, plus grand monument laissé par les Habsbourg en Haute-Alsace, offre une magnifique vue à 360° sur l’Alsace et la Forêt-Noire. Il a été construit en 1279 par Siegfried de Gundolsheim et fut amélioré au XVIe siècle par Lazare de Schwendi. Accès par Wintzenheim ou Husseren-les-Châteaux. Partiellement accessible aux personnes à mobilité réduite, remparts inaccessible aux PMR.

Partez à la découverte du château du Hohlandsbourg à travers un parcours qui révèle les multiples visages du patrimoine : bâti, végétal et immatériel.

©hohlandsbourg