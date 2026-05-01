Atelier créatif Fête des Pères Commenailles
Atelier créatif Fête des Pères Commenailles samedi 16 mai 2026.
Commenailles
Atelier créatif Fête des Pères
5 Place du Général Michelin Commenailles Jura
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif réduit
Tarif abonné
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 10:00:00
fin : 2026-05-16 12:00:00
Date(s) :
2026-05-16
Venez réaliser votre cadeau pour la Fête des Pères, recyclage et surcyclage .
5 Place du Général Michelin Commenailles 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 50 67 39 contact@madeiniki.org
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English : Atelier créatif Fête des Pères
L’événement Atelier créatif Fête des Pères Commenailles a été mis à jour le 2026-05-06 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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