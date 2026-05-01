Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier créatif Fête des Pères Commenailles

Atelier créatif Fête des Pères Commenailles samedi 16 mai 2026.

Adresse : 5 Place du Général Michelin

Ville : 39140 Commenailles

Département : Jura

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 5 5 Tarif réduit Tarif abonné

Commenailles

Atelier créatif Fête des Pères

5 Place du Général Michelin Commenailles Jura

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit
Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 10:00:00
fin : 2026-05-16 12:00:00

Date(s) :
2026-05-16

Venez réaliser votre cadeau pour la Fête des Pères, recyclage et surcyclage   .

5 Place du Général Michelin Commenailles 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 50 67 39  contact@madeiniki.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier créatif Fête des Pères

L’événement Atelier créatif Fête des Pères Commenailles a été mis à jour le 2026-05-06 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)

À voir aussi à Commenailles (Jura)