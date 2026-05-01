Atelier découverte logiciel modélisation Blender Commenailles
Atelier découverte logiciel modélisation Blender Commenailles lundi 18 mai 2026.
Commenailles
Atelier découverte logiciel modélisation Blender
5 Place du Général Michelin Commenailles Jura
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-18 19:30:00
fin : 2026-05-18 21:30:00
Date(s) :
2026-05-18
Venez découvrir les bases de la modélisation avec le logiciel gratuit et open-source Blender .
5 Place du Général Michelin Commenailles 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 50 67 39 contact@madeiniki.org
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English : Atelier découverte logiciel modélisation Blender
L’événement Atelier découverte logiciel modélisation Blender Commenailles a été mis à jour le 2026-05-06 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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