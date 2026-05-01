Commenailles

Atelier découverte impression 3d

5 Place du Général Michelin Commenailles Jura

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30 11:30:00

Date(s) :

2026-05-30

Venez découvrir l’impression 3d et toute la chaine de fabrication additive, de la modélisation à l’impression .

5 Place du Général Michelin Commenailles 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 50 67 39 contact@madeiniki.org

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English : Atelier découverte impression 3d

L’événement Atelier découverte impression 3d Commenailles a été mis à jour le 2026-05-06 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)