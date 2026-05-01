Atelier P’Tit Maker Commenailles
Atelier P’Tit Maker Commenailles mercredi 27 mai 2026.
Commenailles
Atelier P’Tit Maker
5 Place du Général Michelin Commenailles Jura
Tarif : 5 – 5 – EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 14:00:00
fin : 2026-05-27 16:00:00
Date(s) :
2026-05-27
Réservé aux 8-16 ans.
Création de stickers personnalisés.
Modèle réalisé sur le logiciel en ligne Canva, découpe sur notre plotter. .
5 Place du Général Michelin Commenailles 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 50 67 39 contact@madeiniki.org
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English : Atelier P’Tit Maker
L’événement Atelier P’Tit Maker Commenailles a été mis à jour le 2026-05-06 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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