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Atelier P’Tit Maker Commenailles

Atelier P’Tit Maker Commenailles mercredi 27 mai 2026.

Adresse : 5 Place du Général Michelin

Ville : 39140 Commenailles

Département : Jura

Début : mercredi 27 mai 2026

Fin : mercredi 27 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 5 5 Autres Tarifs

Commenailles

Atelier P’Tit Maker

5 Place du Général Michelin Commenailles Jura

Tarif : 5 – 5 – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 14:00:00
fin : 2026-05-27 16:00:00

Date(s) :
2026-05-27

Réservé aux 8-16 ans.
Création de stickers personnalisés.
Modèle réalisé sur le logiciel en ligne Canva, découpe sur notre plotter.   .

5 Place du Général Michelin Commenailles 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 50 67 39  contact@madeiniki.org

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English : Atelier P’Tit Maker

L’événement Atelier P’Tit Maker Commenailles a été mis à jour le 2026-05-06 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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