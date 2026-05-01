Commenailles

Atelier P’Tit Maker

5 Place du Général Michelin Commenailles Jura

Tarif : 5 – 5 – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 14:00:00

fin : 2026-05-27 16:00:00

Date(s) :

2026-05-27

Réservé aux 8-16 ans.

Création de stickers personnalisés.

Modèle réalisé sur le logiciel en ligne Canva, découpe sur notre plotter. .

5 Place du Général Michelin Commenailles 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 50 67 39 contact@madeiniki.org

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English : Atelier P’Tit Maker

L’événement Atelier P’Tit Maker Commenailles a été mis à jour le 2026-05-06 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)