Atelier créatif » Flipbook » Médiathèque – Le Grand Logis Bruz Vendredi 24 juillet, 15h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit. Sur réservation

Laisse-toi émerveiller par ces petits livrets conçus à partir de dessins ou de photographies qui s’animent quand on les feuillette rapidement.

Un moment de découverte et de création pour réaliser sa propre histoire animée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-24T15:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-24T16:30:00.000+02:00

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0299053060

Médiathèque – Le Grand Logis 10 avenue du Général de Gaulle 35170 BRUZ Bruz 35170 Ille-et-Vilaine



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