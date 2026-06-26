Ciné-goûter « Pois et points » Médiathèque – Le Grand Logis Bruz
Ciné-goûter « Pois et points » Médiathèque – Le Grand Logis Bruz mercredi 26 août 2026.
Ciné-goûter « Pois et points » Médiathèque – Le Grand Logis Bruz Mercredi 26 août, 15h00 Ille-et-Vilaine
Gratuit, réservation conseillée
L’un a des points, l’autre a des pois…et ils sont très heureux comme ça. Découvrez les aventures quotidiennes de ces deux amis qui ne s’ennuient jamais. La projection sera suivie d’un goûter.
Dès 3 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-08-26T15:00:00.000+02:00
Fin : 2026-08-26T16:30:00.000+02:00
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0299053060
Médiathèque – Le Grand Logis 10 avenue du Général de Gaulle 35170 BRUZ Bruz 35170 Ille-et-Vilaine
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