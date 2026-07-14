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P’tites oreilles, grandes questions Médiathèque – Le Grand Logis Bruz

mercredi 2 septembre 2026 · Médiathèque - Le Grand Logis · Bruz

P’tites oreilles, grandes questions Médiathèque – Le Grand Logis Bruz

Informations pratiques

Début
mercredi 2 septembre 2026
Fin
mercredi 2 septembre 2026
Lieu
Médiathèque - Le Grand Logis
Adresse
10 avenue du Général de Gaulle 35170 BRUZ
Ville
35170 Bruz
Département
Ille-et-Vilaine

P’tites oreilles, grandes questions Médiathèque – Le Grand Logis Bruz Mercredi 2 septembre, 15h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Partons à la découverte des albums documentaires pour découvrir le monde, se questionner et échanger autour d’une thématique !

Un nouveau rendez-vous pour les enfants dès 6 ans, un mercredi par mois. Partageons un moment autour d’une lecture et cultivons notre curiosité !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-02T15:00:00.000+02:00
Fin : 2026-09-02T15:45:00.000+02:00

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 0299053060 https://www.mediatheque-bruz.fr/agenda/animations-a-venir/lecture/ptites-oreilles-grandes-questions

Médiathèque – Le Grand Logis 10 avenue du Général de Gaulle 35170 BRUZ Bruz 35170 Ille-et-Vilaine


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