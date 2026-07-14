Informations pratiques

P’tites oreilles, grandes questions Médiathèque – Le Grand Logis Bruz Mercredi 2 septembre, 15h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Partons à la découverte des albums documentaires pour découvrir le monde, se questionner et échanger autour d’une thématique !

Un nouveau rendez-vous pour les enfants dès 6 ans, un mercredi par mois. Partageons un moment autour d’une lecture et cultivons notre curiosité !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-02T15:00:00.000+02:00

Fin : 2026-09-02T15:45:00.000+02:00

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0299053060 https://www.mediatheque-bruz.fr/agenda/animations-a-venir/lecture/ptites-oreilles-grandes-questions

Médiathèque – Le Grand Logis 10 avenue du Général de Gaulle 35170 BRUZ Bruz 35170 Ille-et-Vilaine



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