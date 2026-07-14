Journée CREM-CREST-SMART ENSAI Bruz
vendredi 18 septembre 2026 · ENSAI · Bruz
Informations pratiques
Journée CREM-CREST-SMART ENSAI Bruz Vendredi 18 septembre, 08h45 Ille-et-Vilaine
Inscription gratuite mais obligatoire
La journée CREM-CREST-SMART se déroulera le vendredi 18 septembre à l’ENSAI. Ce rendez-vous annuel est un espace d’échange privilégié entre ces trois laboratoires de recherche.
### Programme
_8h45. Café d’accueil. Hall d’entrée._
9h15. Mot d’accueil.
9h30. **Ann-Kristin Reitmann** (CREM, Université de Rennes)
_ »All smoke and (religious) mirrors? Experimental evidence on identity-confirming information selection and processing from Indonesia »_ avec Teguh Dartanto (Universitas Indonesia), Renate Hartwig (RWI – Leibniz Institute for Economic Research), Jan Priebe (Bernhard-Nocht-Institute for Tropical Medicine)
_10h15. Pause._
10h45. **Alpha Ly** (CREST, ENSAI)
“Financial Inclusion and Power Uptake”
11h30. **Tanguy Richard** (CREM, Université de Rennes)
_ »Voting Between Social Justice and Rewarding Pro-environmental Behaviour – A Laboratory Experiment »_
_12h15. Déjeuner._
13h30. **Elodie Letort** (SMART, INRAe)
_ »Impact of Pesticide Exposure on Children’s Health”_ avec Carl Gaigné (SMART), Josselin Thuilliez (CREM) (avec la collaboration de Sylvain Cariou, Perrine Moreau, Baptiste Ortillion).
14h15. **Stéphane Auray** (CREST, ENSAI)
_“Critical Raw Materials and Sovereignty in a Small Open Economy”_ avec Federico Di Pace (CREST-ENSAI) et Aude Pommeret (Université Savoie Mont Blanc).
_15h. Pause._
15h30. **Damien Rousselière** (SMART, INRAe)
_ »The Social Network of Social Innovation. Organizational Network Effects on Innovation Emergence Using the Quebec Social Innovations Database »_ avec David Longtin (UQAM), Hugo Roy (UQAM), et Sonia Tello-Rozas (UQAM).
_16h30. Fin de la journée._
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-18T08:45:00.000+02:00
Fin : 2026-09-18T16:30:00.000+02:00
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ENSAI Campus de Ker-Lann BRUZ Bruz 35170 Ille-et-Vilaine
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