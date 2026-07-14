Histoires au creux des bras Médiathèque – Le Grand Logis Bruz
samedi 12 septembre 2026 · Médiathèque - Le Grand Logis · Bruz
Informations pratiques
Histoires au creux des bras Médiathèque – Le Grand Logis Bruz Samedi 12 septembre, 10h30 Ille-et-Vilaine
Entrée libre
Le rendez-vous des tout-petits et de leurs parents un samedi par mois.
Il n’est jamais trop tôt pour écouter les histoires et les comptines. Un moment de douceur et de partage avec votre enfant pour découvrir toute la richesse des albums jeunesse de la naissance à 3 ans.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-12T10:30:00.000+02:00
Fin : 2026-09-12T11:00:00.000+02:00
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0299053060 https://www.mediatheque-bruz.fr/agenda/animations-a-venir/atelier/histoires-au-creux-des-bras
Médiathèque – Le Grand Logis 10 avenue du Général de Gaulle 35170 BRUZ Bruz 35170 Ille-et-Vilaine
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