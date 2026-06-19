Ciné-goûter « De bien curieux voisins » Médiathèque – Le Grand Logis Bruz
Ciné-goûter « De bien curieux voisins » Médiathèque – Le Grand Logis Bruz mercredi 22 juillet 2026.
Ciné-goûter « De bien curieux voisins » Médiathèque – Le Grand Logis Bruz Mercredi 22 juillet, 15h00 Ille-et-Vilaine
Gratuit, réservation conseillée
Dans la campagne japonaise, deux sœurs, Satsuki et Mei, vont découvrir un monde peuplé de créatures très discrètes, merveilleuses et bienveillantes… Après la séance, nous partagerons un goûter.
Dès 6 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-22T15:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-22T17:00:00.000+02:00
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0299053060 https://www.mediatheque-bruz.fr/agenda/animations-a-venir/projection/cine-gouter-de-bien-curieux-voisins
Médiathèque – Le Grand Logis 10 avenue du Général de Gaulle 35170 BRUZ Bruz 35170 Ille-et-Vilaine
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