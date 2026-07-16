Informations pratiques

Atelier créatif » Flipbook » Vendredi 24 juillet, 15h00 Médiathèque – Le Grand Logis Ille-et-Vilaine

Gratuit. Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-24T15:00:00+02:00 – 2026-07-24T16:30:00+02:00

Fin : 2026-07-24T15:00:00+02:00 – 2026-07-24T16:30:00+02:00

Un moment de découverte et de création pour réaliser sa propre histoire animée.

Médiathèque – Le Grand Logis 10 avenue du Général de Gaulle 35170 BRUZ Bruz 35170 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 0299053060 »}]

Laisse-toi émerveiller par ces petits livrets conçus à partir de dessins ou de photographies qui s’animent quand on les feuillette rapidement.