Atelier créatif » Flipbook « , Médiathèque – Le Grand Logis, Bruz
vendredi 24 juillet 2026 · Médiathèque - Le Grand Logis · Bruz
Informations pratiques
Atelier créatif » Flipbook » Vendredi 24 juillet, 15h00 Médiathèque – Le Grand Logis Ille-et-Vilaine
Gratuit. Sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-24T15:00:00+02:00 – 2026-07-24T16:30:00+02:00
Fin : 2026-07-24T15:00:00+02:00 – 2026-07-24T16:30:00+02:00
Un moment de découverte et de création pour réaliser sa propre histoire animée.
Médiathèque – Le Grand Logis 10 avenue du Général de Gaulle 35170 BRUZ Bruz 35170 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 0299053060 »}]
Laisse-toi émerveiller par ces petits livrets conçus à partir de dessins ou de photographies qui s’animent quand on les feuillette rapidement.
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