Atelier créatif Médiathèque Freyming-Merlebach

Informations pratiques

Freyming-Merlebach

Atelier créatif

Médiathèque 21 rue de la Croix Freyming-Merlebach Moselle

Tarif : – – EUR

3

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-08-12 14:30:00

fin : 2026-08-12 16:30:00

Date(s) :

2026-08-12

L@ Médiathèque propose des ateliers autour d’un célèbre plombier en salopette bleue. Pour les enfants de 6-10 ans (sur inscription)Enfants

3 .

Médiathèque 21 rue de la Croix Freyming-Merlebach 57800 Moselle Grand Est +33 3 87 00 23 48 lamediatheque.fm@gmail.com

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English :

The Media Center is offering workshops centered on a famous plumber in blue overalls. For children ages 6–10 (registration required)

L’événement Atelier créatif Freyming-Merlebach a été mis à jour le 2026-07-28 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH