Atelier créatif Médiathèque Freyming-Merlebach
mercredi 12 août 2026 · Médiathèque · Freyming-Merlebach
Informations pratiques
Freyming-Merlebach
Atelier créatif
Médiathèque 21 rue de la Croix Freyming-Merlebach Moselle
Tarif : – – EUR
3
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-08-12 14:30:00
fin : 2026-08-12 16:30:00
Date(s) :
2026-08-12
L@ Médiathèque propose des ateliers autour d’un célèbre plombier en salopette bleue. Pour les enfants de 6-10 ans (sur inscription)Enfants
3 .
Médiathèque 21 rue de la Croix Freyming-Merlebach 57800 Moselle Grand Est +33 3 87 00 23 48 lamediatheque.fm@gmail.com
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English :
The Media Center is offering workshops centered on a famous plumber in blue overalls. For children ages 6–10 (registration required)
L’événement Atelier créatif Freyming-Merlebach a été mis à jour le 2026-07-28 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH
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