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Atelier créatif Médiathèque Freyming-Merlebach

mercredi 12 août 2026 · Médiathèque · Freyming-Merlebach

Atelier créatif Médiathèque Freyming-Merlebach

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Médiathèque
Adresse
21 rue de la Croix
Ville
57800 Freyming-Merlebach
Département
Moselle
Tarif
3 Tarif enfant

Freyming-Merlebach

Atelier créatif

Médiathèque 21 rue de la Croix Freyming-Merlebach Moselle

Tarif : – – EUR
3
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-08-12 14:30:00
fin : 2026-08-12 16:30:00

Date(s) :
2026-08-12

L@ Médiathèque propose des ateliers autour d’un célèbre plombier en salopette bleue. Pour les enfants de 6-10 ans (sur inscription)Enfants
3  .

Médiathèque 21 rue de la Croix Freyming-Merlebach 57800 Moselle Grand Est +33 3 87 00 23 48  lamediatheque.fm@gmail.com

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English :

The Media Center is offering workshops centered on a famous plumber in blue overalls. For children ages 6–10 (registration required)

L’événement Atelier créatif Freyming-Merlebach a été mis à jour le 2026-07-28 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH

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