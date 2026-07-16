Willy Rovelli Heureux Espace Théodore Gouvy (dit Le Gouvy) Freyming-Merlebach

Informations pratiques

Freyming-Merlebach

Willy Rovelli Heureux

Espace Théodore Gouvy (dit Le Gouvy) 1 Place des Alliés Freyming-Merlebach Moselle

Tarif : – – EUR

22

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-18 20:00:00

fin : 2026-09-18 21:30:00

Date(s) :

2026-09-18

Heureux. Ça y est, je suis heureux !

Il m’en aura fallu du temps pour en arriver à cette conclusion, croyez le bien. Pourtant, il en faut du sacré courage pour être heureux en ce moment dérèglement climatique, conflits aux 4 coins du monde, inflation, et bla-bla-bla, et bla-bla-bla… Mais moi j’ai décidé de m’en foutre, ou presque ! Une fois qu’on a compris que l’on n’est pas maître de tout, ça fait un bien fou. La vie veut que l’on joue ? Alors je joue. Et à présent, il ne manque plus que vous veniez jouer avec moi.

Placement libre assis.Tout public

22 .

Espace Théodore Gouvy (dit Le Gouvy) 1 Place des Alliés Freyming-Merlebach 57800 Moselle Grand Est +33 3 87 00 77 57

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English :

Happy. That’s it—I’m happy!

Believe me, it took me a long time to come to this conclusion. Still, it takes a hell of a lot of courage to be happy right now: climate change, conflicts all over the world, inflation, and blah-blah-blah, and blah-blah-blah… But I’ve decided not to give a damn—or almost not! Once you realize you’re not in control of everything, it feels incredibly good. Life wants us to play? So I’m playing. And now, all that’s missing is for you to come play with me.

Seating is first-come, first-served.

L’événement Willy Rovelli Heureux Freyming-Merlebach a été mis à jour le 2026-07-16 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH