Fête champêtre Rue Elie Reumaux Freyming-Merlebach

Informations pratiques

Freyming-Merlebach

Fête champêtre

Rue Elie Reumaux Place des fêtes Reumaux Freyming-Merlebach Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-08-16 11:30:00

fin : 2026-08-16 18:00:00

Date(s) :

2026-08-16

Du club Epargne Cuvelette à la place des fêtes Reumaux. Restauration sur réservation crudités et bouchée à la Reine. Entrée libre.Tout public

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Rue Elie Reumaux Place des fêtes Reumaux Freyming-Merlebach 57800 Moselle Grand Est +33 6 12 84 07 99

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English :

From the Epargne Cuvelette Club at the Place des Fêtes in Reumaux. Food available by reservation: raw vegetable platters and bouchée à la Reine. Free admission.

L’événement Fête champêtre Freyming-Merlebach a été mis à jour le 2026-08-07 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH