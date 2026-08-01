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Fête champêtre Rue du Wiselstein Freyming-Merlebach

dimanche 23 août 2026 · Rue du Wiselstein · Freyming-Merlebach

Fête champêtre Rue du Wiselstein Freyming-Merlebach

Informations pratiques

Début
dimanche 23 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
11:30:00
Lieu
Rue du Wiselstein
Adresse
Place des fêtes Reumaux
Ville
57800 Freyming-Merlebach
Département
Moselle
Tarif
0 Gratuit

Freyming-Merlebach

Fête champêtre

Rue du Wiselstein Place des fêtes Reumaux Freyming-Merlebach Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-08-23 11:30:00
fin : 2026-08-23 18:00:00

Date(s) :
2026-08-23

Organisée par les Vétérans et le FC Hochwald. Restauration sur place et repas paëlla sur réservation.Tout public
0  .

Rue du Wiselstein Place des fêtes Reumaux Freyming-Merlebach 57800 Moselle Grand Est +33 6 42 65 16 70 

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English :

Organized by the Vétérans and FC Hochwald. Catering on site and paella meal on reservation.

L’événement Fête champêtre Freyming-Merlebach a été mis à jour le 2026-08-07 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH

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