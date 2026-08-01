Fête champêtre Rue du Wiselstein Freyming-Merlebach
dimanche 23 août 2026 · Rue du Wiselstein · Freyming-Merlebach
Informations pratiques
Freyming-Merlebach
Fête champêtre
Rue du Wiselstein Place des fêtes Reumaux Freyming-Merlebach Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-08-23 11:30:00
fin : 2026-08-23 18:00:00
Date(s) :
2026-08-23
Organisée par les Vétérans et le FC Hochwald. Restauration sur place et repas paëlla sur réservation.Tout public
0 .
Rue du Wiselstein Place des fêtes Reumaux Freyming-Merlebach 57800 Moselle Grand Est +33 6 42 65 16 70
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English :
Organized by the Vétérans and FC Hochwald. Catering on site and paella meal on reservation.
L’événement Fête champêtre Freyming-Merlebach a été mis à jour le 2026-08-07 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH
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