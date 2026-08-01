Fête champêtre Freyming-Merlebach
dimanche 30 août 2026 · Freyming-Merlebach
Informations pratiques
Freyming-Merlebach
Fête champêtre
1 rue du Wiselstein Freyming-Merlebach Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-08-30 09:00:00
fin : 2026-08-30 20:00:00
Date(s) :
2026-08-30
Du Cyclo Club Sainte Barbe à la place des fêtes Reumaux. Animé par Jacky Mélody. Restauration sur place A midi cochon à la broche. Réservation uniquement au 06 78 84 23 19. Possibilité de manger des grillades et jambon braisé pour midi et pizzas-flammes en soirée. Buvette et café-gâteaux. Entrée libre.Tout public
0 .
1 rue du Wiselstein Freyming-Merlebach 57800 Moselle Grand Est +33 6 63 46 89 67 cycloclubsaintebarbe@gmail.com
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English :
From the Sainte Barbe Cycling Club at the Place des Fêtes in Reumaux. Hosted by Jacky Mélody. On-site dining: For lunch: spit-roasted pork. Reservations only at 06 78 84 23 19. Grilled meats and braised ham available for lunch, and pizzas and flammes in the evening. Refreshments and coffee with pastries. Free admission.
L’événement Fête champêtre Freyming-Merlebach a été mis à jour le 2026-08-07 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH
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