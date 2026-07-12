Informations pratiques

Freyming-Merlebach

Découverte de la Carrière Barrois

Freyming-Merlebach Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-15 09:00:00

fin : 2026-08-15 12:30:00

Date(s) :

2026-08-15

Vous découvrirez la Carrière Barrois au fil des commentaires du guide de l’Office de tourisme. Ce lieu est en lien avec le contexte minier car on y extrayait le grès servant au remblai des chantiers d’exploitation du fond. Aujourd’hui, cette carrière offre aux visiteurs un spectacle grandiose de « canyon » auquel s’ajoutent les richesses de la flore et la faune qui y ont trouvé refuge. Prévoir une tenue adaptée et des chaussures fermées. Visite gratuite sur inscription obligatoire auprès de l’Office de tourisme Connexion Freyming-Merlebach.Tout public

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Freyming-Merlebach 57800 Moselle Grand Est +33 3 87 90 53 53 accueil@tourismefreyming-merlebach.fr

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English :

You’ll learn about the Barrois Quarry through the commentary provided by the Tourist Office guide. This site is linked to the area’s mining history, as the sandstone quarried here was used to backfill underground mining operations. Today, this quarry offers visitors a spectacular “canyon” landscape, complemented by the rich flora and fauna that have found refuge there. Please wear appropriate clothing and closed-toe shoes. Free admission; registration is required at the Connexion Freyming-Merlebach Tourist Office.

L’événement Découverte de la Carrière Barrois Freyming-Merlebach a été mis à jour le 2026-06-11 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH