Éric et Quentin Papa pas papa Espace Théodore Gouvy (dit Le Gouvy) Freyming-Merlebach

Informations pratiques

Freyming-Merlebach

Éric et Quentin Papa pas papa

Espace Théodore Gouvy (dit Le Gouvy) 1 Place des Alliés Freyming-Merlebach Moselle

Tarif : – – EUR

22

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-10-02 20:00:00

fin : 2026-10-02 21:30:00

Date(s) :

2026-10-02

Être ou ne pas être père ? Telle est la question… que se posent Éric et Quentin dans leur nouveau spectacle.

Si pour Éric, un enfant rime avec angoissant, aliénant ou encore perte d’argent, pour Quentin heureux et tout nouveau papa, c’est au contraire l’espoir de la vie et désormais le fond d’écran, trop chou, de son téléphone.

Des couches sales aux nuits blanches en passant par la joie de découvrir le sourire d’un bébé, “Papa pas papa” c’est le regard tendre, acerbe et drôle de deux hommes face à la perspective de la parentalité.

Un spectacle universel où chacun se retrouve, le temps d’un débat avec le public, autour de l’amour et des biberons au lait de chèvre.

Placement libre assis.Tout public

22 .

Espace Théodore Gouvy (dit Le Gouvy) 1 Place des Alliés Freyming-Merlebach 57800 Moselle Grand Est +33 3 87 00 77 57

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English :

To be or not to be a father? That is the question that Éric and Quentin ask themselves in their new show.

While for Éric, a child means anxiety, alienation, or even a financial burden, for Quentin—a happy, new dad— it’s, on the contrary, the hope of life and now the adorable wallpaper on his phone.

From dirty diapers to sleepless nights, not to mention the joy of seeing a baby’s smile, “Papa pas papa” offers the tender, sharp, and funny perspective of two men facing the prospect of parenthood.

A universal show where everyone can relate, featuring a discussion with the audience about love and goat’s milk bottles.

Unreserved seating.

L’événement Éric et Quentin Papa pas papa Freyming-Merlebach a été mis à jour le 2026-07-16 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH