Atelier créatif Initiation au macramé Nanteuil-le-Haudouin

Nanteuil-le-Haudouin

Atelier créatif Initiation au macramé

7 bis Rue Ernest Legrand Nanteuil-le-Haudouin Oise

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-06 12:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Envie de découvrir une activité manuelle tendance et relaxante ?

Participez à un atelier d’initiation au macramé et laissez parler votre créativité !

Accessible à tous, cet atelier convivial vous permettra d’apprendre les bases du nouage tout en réalisant de jolis objets décoratifs ou accessoires personnalisés.

Rendez-vous au sein de l’ACM L’Île aux enfants à Nanteuil-le-Haudouin pour un moment de partage et de création en famille.

Samedi 6 juin 2026

De 10h à 12h

ACM L’Île aux enfants 7 bis rue Ernest Legrand, Nanteuil-le-Haudouin

Tarif 10 € par famille (hors adhésion au CSPV)

Une belle occasion de découvrir une technique artisanale et de repartir avec votre propre création !

Renseignements et inscriptions Centre Socioculturel Les Portes du Valois 03 44 88 37 90

Places limitées, pensez à réserver !

Envie de découvrir une activité manuelle tendance et relaxante ?

Participez à un atelier d’initiation au macramé et laissez parler votre créativité !

Accessible à tous, cet atelier convivial vous permettra d’apprendre les bases du nouage tout en réalisant de jolis objets décoratifs ou accessoires personnalisés.

Rendez-vous au sein de l’ACM L’Île aux enfants à Nanteuil-le-Haudouin pour un moment de partage et de création en famille.

Samedi 6 juin 2026

De 10h à 12h

ACM L’Île aux enfants 7 bis rue Ernest Legrand, Nanteuil-le-Haudouin

Tarif 10 € par famille (hors adhésion au CSPV)

Une belle occasion de découvrir une technique artisanale et de repartir avec votre propre création !

Renseignements et inscriptions Centre Socioculturel Les Portes du Valois 03 44 88 37 90

Places limitées, pensez à réserver ! .

7 bis Rue Ernest Legrand Nanteuil-le-Haudouin 60440 Oise Hauts-de-France +33 3 44 88 37 90

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English :

Would you like to discover a trendy and relaxing manual activity?

Join us for an introductory macramé workshop and let your creativity flow!

Accessible to all, this friendly workshop will teach you the basics of knotting while you create beautiful decorative objects or personalized accessories.

Join us at the ACM L?Île aux enfants in Nanteuil-le-Haudouin for a moment of family sharing and creation.

? Saturday June 6, 2026

? 10am to 12pm

? ACM L?Île aux enfants ? 7 bis rue Ernest Legrand, Nanteuil-le-Haudouin

? Price: 10 ? per family (excluding CSPV membership)

A great opportunity to discover a craft technique and take home your own creation!

? Information and registration: Centre Socioculturel Les Portes du Valois ? 03 44 88 37 90

? Places are limited, so book early!

L’événement Atelier créatif Initiation au macramé Nanteuil-le-Haudouin a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme du Pays de Valois