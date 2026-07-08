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AGENDA · Jard-sur-Mer

Atelier Créatif J’Art Festival Rue des Echolères Jard-sur-Mer

dimanche 19 juillet 2026 · Rue des Echolères · Jard-sur-Mer

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Rue des Echolères
Adresse
Parking Place des Ormeaux
Ville
85520 Jard-sur-Mer
Département
Vendée
Tarif

Jard-sur-Mer

Atelier Créatif J’Art Festival

Rue des Echolères Parking Place des Ormeaux Jard-sur-Mer Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 14:00:00
fin : 2026-07-19 16:00:00

Date(s) :
2026-07-19 2026-07-22

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Rue des Echolères Parking Place des Ormeaux Jard-sur-Mer 85520 Vendée Pays de la Loire +33 6 20 46 09 05  jardindesarts@laposte.net

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English :

L’événement Atelier Créatif J’Art Festival Jard-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

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