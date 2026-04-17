Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier créatif La lampe de Sombre est la nuit Chartres

Atelier créatif La lampe de Sombre est la nuit Chartres

Atelier créatif La lampe de Sombre est la nuit Chartres samedi 30 mai 2026.

Adresse : 1 Boulevard Maurice Viollette

Ville : 28000 Chartres

Département : Eure-et-Loir

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Gratuit

Chartres

Atelier créatif La lampe de Sombre est la nuit

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-30 16:00:00

Date(s) :
2026-05-30

Atelier créatif à partir d’un album de littérature jeunesse La lampe de Sombre est la nuit
À partir de 5 ans, accompagné d’un parent. 12 enfants maximum.   .

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Creative workshop based on a children’s book: The lamp from Sombre est la nuit (Dark is the night)

L’événement Atelier créatif La lampe de Sombre est la nuit Chartres a été mis à jour le 2026-04-13 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES

À voir aussi à Chartres (Eure-et-Loir)