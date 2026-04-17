Atelier créatif La lampe de Sombre est la nuit Chartres
Atelier créatif La lampe de Sombre est la nuit Chartres samedi 30 mai 2026.
Chartres
Atelier créatif La lampe de Sombre est la nuit
1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-30 16:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Atelier créatif à partir d’un album de littérature jeunesse La lampe de Sombre est la nuit
À partir de 5 ans, accompagné d’un parent. 12 enfants maximum. .
1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
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English :
Creative workshop based on a children’s book: The lamp from Sombre est la nuit (Dark is the night)
L’événement Atelier créatif La lampe de Sombre est la nuit Chartres a été mis à jour le 2026-04-13 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES
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