Chartres

Atelier créatif La lampe de Sombre est la nuit

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-30 16:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Atelier créatif à partir d’un album de littérature jeunesse La lampe de Sombre est la nuit

À partir de 5 ans, accompagné d’un parent. 12 enfants maximum. .

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

Creative workshop based on a children’s book: The lamp from Sombre est la nuit (Dark is the night)

L’événement Atelier créatif La lampe de Sombre est la nuit Chartres a été mis à jour le 2026-04-13 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES