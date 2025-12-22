Atelier créatif La Maison qui fleurit, Espace Isidore Rollande Châteaurenard

Atelier créatif La Maison qui fleurit

Samedi 17 janvier 2026 de 10h à 12h. Espace Isidore Rollande 11 Cours Carnot Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Début : 2026-01-17 10:00:00

fin : 2026-01-17 12:00:00

2026-01-17

Atelier créatif La Maison qui fleurit .

Atelier créatif La maison qui fleurit inspiré de l’album jeunesse La maison qui fleurit, de l’auteure illustratrice coréenne Kang-mi Yoon.

Spécial Nuits de la lecture, Villes et Campagnes .



Sur inscription. Dans la limite des places disponibles. .

Espace Isidore Rollande 11 Cours Carnot Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 24 20 80 mediatheque@chateaurenard.com

English :

La Maison qui fleurit creative workshop.

L'événement Atelier créatif La Maison qui fleurit Châteaurenard a été mis à jour le 2025-12-22