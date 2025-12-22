Atelier créatif La Maison qui fleurit, Espace Isidore Rollande Châteaurenard
Atelier créatif La Maison qui fleurit, Espace Isidore Rollande Châteaurenard samedi 17 janvier 2026.
Atelier créatif La Maison qui fleurit
Samedi 17 janvier 2026 de 10h à 12h. Espace Isidore Rollande 11 Cours Carnot Châteaurenard Bouches-du-Rhône
Atelier créatif La Maison qui fleurit .
Atelier créatif La maison qui fleurit inspiré de l’album jeunesse La maison qui fleurit, de l’auteure illustratrice coréenne Kang-mi Yoon.
Spécial Nuits de la lecture, Villes et Campagnes .
Sur inscription. Dans la limite des places disponibles. .
Espace Isidore Rollande 11 Cours Carnot Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 24 20 80 mediatheque@chateaurenard.com
English :
La Maison qui fleurit creative workshop.
