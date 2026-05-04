Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concours de Slam Théâtre Pécout Espace Culturel et Festif de l’Etoile Châteaurenard

Concours de Slam Théâtre Pécout Espace Culturel et Festif de l’Etoile Châteaurenard vendredi 12 juin 2026.

Lieu : Théâtre Pécout Espace Culturel et Festif de l'Etoile

Adresse : 10 Avenue Léo Lagrange

Ville : 13160 Châteaurenard

Département : Bouches-du-Rhône

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Châteaurenard

Concours de Slam

Vendredi 12 juin 2026 à partir de 18h30. Théâtre Pécout Espace Culturel et Festif de l’Etoile 10 Avenue Léo Lagrange Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 18:30:00
fin : 2026-06-12

Date(s) :
2026-06-12

Grand concours de Slam sur le thème du Développement Durable.
9ème Concours de Slam. Parrainé par Dizzylez.

Pourquoi le Slam ?
Car c’est un moyen d’expression poétique et rythmique des pensées et des sentiments, non chanté, donc accessible à tous.

Vous souhaitez y participer ?
Conditions de participation
– prendre connaissance du règlement disponible en Mairie ou sur le site internet de la mairie.
– déposer sa création artistique auprès du service transition-écologique par email i.borel@chateaurenard.com
ou au Service Transition Ecologique 41 av Martyrs de la Résistance avant le 7 Mai.

3 catégories sont ouvertes
Catégorie 1 juniors de moins de 12 ans.
Catégorie 2 ados de 13 à 16 ans.
Catégorie 3 adultes de 17 à 99 ans !   .

Théâtre Pécout Espace Culturel et Festif de l’Etoile 10 Avenue Léo Lagrange Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur   i.borel@chateaurenard.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Grand Slam competition: on the theme of Sustainable Development.

L’événement Concours de Slam Châteaurenard a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence

À voir aussi à Chateaurenard (Bouches-du-Rhône)