Concours de Slam Théâtre Pécout Espace Culturel et Festif de l’Etoile Châteaurenard

Châteaurenard

Concours de Slam

Vendredi 12 juin 2026 à partir de 18h30. Théâtre Pécout Espace Culturel et Festif de l’Etoile 10 Avenue Léo Lagrange Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 18:30:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Grand concours de Slam sur le thème du Développement Durable.

9ème Concours de Slam. Parrainé par Dizzylez.



Pourquoi le Slam ?

Car c’est un moyen d’expression poétique et rythmique des pensées et des sentiments, non chanté, donc accessible à tous.



Vous souhaitez y participer ?

Conditions de participation

– prendre connaissance du règlement disponible en Mairie ou sur le site internet de la mairie.

– déposer sa création artistique auprès du service transition-écologique par email i.borel@chateaurenard.com

ou au Service Transition Ecologique 41 av Martyrs de la Résistance avant le 7 Mai.



3 catégories sont ouvertes

Catégorie 1 juniors de moins de 12 ans.

Catégorie 2 ados de 13 à 16 ans.

Catégorie 3 adultes de 17 à 99 ans ! .

Théâtre Pécout Espace Culturel et Festif de l’Etoile 10 Avenue Léo Lagrange Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur i.borel@chateaurenard.com

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English :

Grand Slam competition: on the theme of Sustainable Development.

L’événement Concours de Slam Châteaurenard a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence