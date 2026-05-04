Concours de Slam Théâtre Pécout Espace Culturel et Festif de l’Etoile Châteaurenard
Concours de Slam Théâtre Pécout Espace Culturel et Festif de l’Etoile Châteaurenard vendredi 12 juin 2026.
Châteaurenard
Concours de Slam
Vendredi 12 juin 2026 à partir de 18h30. Théâtre Pécout Espace Culturel et Festif de l’Etoile 10 Avenue Léo Lagrange Châteaurenard Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 18:30:00
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Grand concours de Slam sur le thème du Développement Durable.
9ème Concours de Slam. Parrainé par Dizzylez.
Pourquoi le Slam ?
Car c’est un moyen d’expression poétique et rythmique des pensées et des sentiments, non chanté, donc accessible à tous.
Vous souhaitez y participer ?
Conditions de participation
– prendre connaissance du règlement disponible en Mairie ou sur le site internet de la mairie.
– déposer sa création artistique auprès du service transition-écologique par email i.borel@chateaurenard.com
ou au Service Transition Ecologique 41 av Martyrs de la Résistance avant le 7 Mai.
3 catégories sont ouvertes
Catégorie 1 juniors de moins de 12 ans.
Catégorie 2 ados de 13 à 16 ans.
Catégorie 3 adultes de 17 à 99 ans ! .
Théâtre Pécout Espace Culturel et Festif de l’Etoile 10 Avenue Léo Lagrange Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur i.borel@chateaurenard.com
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English :
Grand Slam competition: on the theme of Sustainable Development.
L’événement Concours de Slam Châteaurenard a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence
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