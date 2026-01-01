Au fil des pages Espace Isidore Rollande Châteaurenard

Au fil des pages Espace Isidore Rollande Châteaurenard samedi 17 janvier 2026.

Au fil des pages

Samedi 17 janvier 2026 à partir de 14h. Espace Isidore Rollande 11 Cours Carnot Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17 14:00:00
fin : 2026-01-17

Date(s) :
2026-01-17

Atelier Au fil des pages.
Venez partager un moment avec notre club lecture Au fil des pages.
Ouvert à tous les passionnés de lecture.

Rejoignez-nous pour un moment de partage et de découvertes lors de notre club lecture à la médiathèque ! Que vous soyez passionnés de livres ou simplement curieux, cet échange est ouvert à tous.

Sur inscription dans la limite des places disponibles.

Spécial Nuits de la Lecture villes et campagnes.   .

Espace Isidore Rollande 11 Cours Carnot Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 24 20 80  mediatheque@chateaurenard.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Au fil des pages workshop.

L’événement Au fil des pages Châteaurenard a été mis à jour le 2025-12-18 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence