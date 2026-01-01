Au fil des pages Espace Isidore Rollande Châteaurenard
Samedi 17 janvier 2026 à partir de 14h. Espace Isidore Rollande 11 Cours Carnot Châteaurenard Bouches-du-Rhône
Atelier Au fil des pages.
Venez partager un moment avec notre club lecture Au fil des pages.
Ouvert à tous les passionnés de lecture.
Rejoignez-nous pour un moment de partage et de découvertes lors de notre club lecture à la médiathèque ! Que vous soyez passionnés de livres ou simplement curieux, cet échange est ouvert à tous.
Sur inscription dans la limite des places disponibles.
Spécial Nuits de la Lecture villes et campagnes. .
Espace Isidore Rollande 11 Cours Carnot Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 24 20 80 mediatheque@chateaurenard.com
English :
Au fil des pages workshop.
