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Atelier photo Espace Isidore Rollande Châteaurenard

Atelier photo Espace Isidore Rollande Châteaurenard samedi 13 juin 2026.

Lieu : Espace Isidore Rollande

Adresse : 11 Cours Carnot

Ville : 13160 Châteaurenard

Département : Bouches-du-Rhône

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Châteaurenard

Atelier photo

Samedi 13 juin 2026 de 9h à 12h.
Rendez-vous à 9h au Vallon de la Roquette. Espace Isidore Rollande 11 Cours Carnot Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 09:00:00
fin : 2026-06-13 12:00:00

Date(s) :
2026-06-13

Atelier customisation à la Médiathèque Isidore Rollande.
Atelier Photo à la Médiathèque Isidore Rollande.
Découvrez la photographie naturaliste avec le photographe David Tatin pendant un atelier photo au Vallon de la Roquette à Châteaurenard.
Matériel non fourni.

Sur inscription. Dans la limite des places disponibles.   .

Espace Isidore Rollande 11 Cours Carnot Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 24 20 80  mediatheque@chateaurenard.com

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English :

Customization workshop at Médiathèque Isidore Rollande.

L’événement Atelier photo Châteaurenard a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence

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