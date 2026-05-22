Atelier photo Espace Isidore Rollande Châteaurenard

Châteaurenard

Atelier photo

Samedi 13 juin 2026 de 9h à 12h.

Rendez-vous à 9h au Vallon de la Roquette. Espace Isidore Rollande 11 Cours Carnot Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 09:00:00

fin : 2026-06-13 12:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Atelier customisation à la Médiathèque Isidore Rollande.

Atelier Photo à la Médiathèque Isidore Rollande.

Découvrez la photographie naturaliste avec le photographe David Tatin pendant un atelier photo au Vallon de la Roquette à Châteaurenard.

Matériel non fourni.



Sur inscription. Dans la limite des places disponibles. .

Espace Isidore Rollande 11 Cours Carnot Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 24 20 80 mediatheque@chateaurenard.com

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English :

Customization workshop at Médiathèque Isidore Rollande.

L’événement Atelier photo Châteaurenard a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence