Informations pratiques

Olargues

ATELIER CRÉATIF LE PARCOURS DES HÉROS

Avenue du Champ des Horts Olargues Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Un atelier créatif et ludique pour les enfants dès 6 ans dans le cadre de Partir en livre . Au programme création d’un masque de super-héros et épreuves épiques pour tester leurs super-pouvoirs !

Participation Libre Oui

Envie de révéler votre identité secrète et de vivre des histoires extraordinaires ?

Laissez libre cours à votre imaginaire et faites naître le super-héros qui sommeille en vous. Une aventure captivante attend les enfants pour transformer le rêve en action et laisser une empreinte héroïque dans la cité.

Cette animation ludique est spécialement organisée dans le cadre de la manifestation nationale Partir en livre , une occasion idéale pour partager des exploits collectifs. Activité accessible à partir de 6 ans.

Participation Libre Oui .

Avenue du Champ des Horts Olargues 34390 Hérault Occitanie

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English : ATELIER CRÉATIF LE PARCOURS DES HÉROS

A creative and fun workshop for children ages 6 and up as part of the Partir en livre event. On the agenda: making a superhero mask and taking on epic challenges to test their superpowers!

Free admission: Yes

L’événement ATELIER CRÉATIF LE PARCOURS DES HÉROS Olargues a été mis à jour le 2026-06-22 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC