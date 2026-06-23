Atelier Créatif Linogravure Feuille blanche café noir Paris
Atelier Créatif Linogravure Feuille blanche café noir Paris mardi 28 juillet 2026.
Cet atelier créatif te plonges dans l’univers de la Linogravure pour concevoir des impressions uniques et personnalisées ! Durant cet atelier, apprends à graver, encrer et imprimer tes propres motifs sur du papier de qualité.
Durée: 2h
Pour qui : Tous niveaux bienvenus, adultes et adolescents à partir de 14ans
Au programme :
- Repars avec ton estamp pour en faire autant que tu veux chez toi
- Apprends à graver,
- Encrer et imprimer tes propres motifs sur du papier de qualité
Cet atelier créatif te plonges dans l’univers de la Linogravure pour concevoir des impressions uniques et personnalisées ! Durant cet atelier, apprends à graver, encrer et imprimer tes propres motifs sur du papier de qualité.
Le mardi 28 juillet 2026
de 14h00 à 16h00
payant
Tarif solo 40€ – en duo 35€/pers
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-28T17:00:00+02:00
fin : 2026-07-28T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-28T14:00:00+02:00_2026-07-28T16:00:00+02:00
Feuille blanche café noir 102 rue Truffaut 75017 Paris
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