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Atelier Créatif Linogravure Feuille blanche café noir Paris

Atelier Créatif Linogravure Feuille blanche café noir Paris

Atelier Créatif Linogravure Feuille blanche café noir Paris mardi 28 juillet 2026.

Lieu : Feuille blanche café noir

Adresse : 102 rue Truffaut

Ville : 75017 Paris

Département : Paris

Début : mardi 28 juillet 2026

Fin : mardi 28 juillet 2026

Tarif : <p>Tarif solo 40€ - en duo 35€/pers</p>

Cet atelier créatif te plonges dans l’univers de la Linogravure pour concevoir des impressions uniques et personnalisées ! Durant cet atelier, apprends à graver, encrer et imprimer tes propres motifs sur du papier de qualité.

Durée: 2h
Pour qui : Tous niveaux bienvenus, adultes et adolescents à partir de 14ans
Au programme :

  • Repars avec ton estamp pour en faire autant que tu veux chez toi
  • Apprends à graver,
  • Encrer et imprimer tes propres motifs sur du papier de qualité

Cet atelier créatif te plonges dans l’univers de la Linogravure pour concevoir des impressions uniques et personnalisées ! Durant cet atelier, apprends à graver, encrer et imprimer tes propres motifs sur du papier de qualité.
Le mardi 28 juillet 2026
de 14h00 à 16h00
payant

Tarif solo 40€ – en duo 35€/pers

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-28T17:00:00+02:00
fin : 2026-07-28T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-28T14:00:00+02:00_2026-07-28T16:00:00+02:00

Feuille blanche café noir 102 rue Truffaut  75017 Paris

Découverte Linogravure 🪛


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