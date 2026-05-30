Atelier créatif linogravure sur textile Un jour de Lune Tréhorenteuc
Atelier créatif linogravure sur textile Un jour de Lune Tréhorenteuc samedi 25 juillet 2026.
Tréhorenteuc
Atelier créatif linogravure sur textile
Un jour de Lune 2 Rue des Ruées Tréhorenteuc Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Les artisans de la boutique Un jour de Lune vous propose des ateliers créatifs cet été créez un linge de sorcière avec la technique de la linogravure !
L’artisane vous présente la technique puis vous imprimerez des motifs à l’encre sur le tissu.
Dès 14 ans. Sur réservation. .
Un jour de Lune 2 Rue des Ruées Tréhorenteuc 56430 Morbihan Bretagne +33 6 26 21 03 33
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English :
L’événement Atelier créatif linogravure sur textile Tréhorenteuc a été mis à jour le 2026-05-30 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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