Atelier créatif linogravure sur textile Un jour de Lune Tréhorenteuc
Atelier créatif linogravure sur textile Un jour de Lune Tréhorenteuc samedi 8 août 2026.
Tréhorenteuc
Atelier créatif linogravure sur textile
Un jour de Lune 2 Rue des Ruées Tréhorenteuc Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Les artisans de la boutique Un jour de Lune vous propose des ateliers créatifs cet été créez un linge de sorcière avec la technique de la linogravure !
L’artisane vous présente la technique puis vous imprimerez des motifs à l’encre sur le tissu.
Dès 14 ans. Sur réservation. .
Un jour de Lune 2 Rue des Ruées Tréhorenteuc 56430 Morbihan Bretagne +33 6 26 21 03 33
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English :
L’événement Atelier créatif linogravure sur textile Tréhorenteuc a été mis à jour le 2026-05-30 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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