Atelier créatif MARCIAC Marciac
vendredi 10 juillet 2026 · MARCIAC · Marciac
Informations pratiques
Marciac
Atelier créatif
MARCIAC 10 Bis rue du Chevalier d’Antras Marciac Gers
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 15:00:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
La Micro-Folie propose un atelier créatif portrait collage .
Viens découvrir les œuvres d’Arcimboldo et inspire toi de lui pour créer ton portrait en collage
Informations pratiques
Gratuit
A partir de 6 ans
Matériel fourni
Inscription souhaitée
Ouvert à tous
.
MARCIAC 10 Bis rue du Chevalier d’Antras Marciac 32230 Gers Occitanie +33 6 78 10 66 16 mdv@marciac.fr
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English :
Micro-Folie is offering a creative collage portrait workshop.
Come discover Arcimboldo’s works and draw inspiration from him to create your own collage portrait.
Practical Information
Free
Ages 6 and up
Materials provided
Registration recommended
Open to everyone
L’événement Atelier créatif Marciac a été mis à jour le 2026-07-02 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65
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