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Atelier créatif MARCIAC Marciac

vendredi 10 juillet 2026 · MARCIAC · Marciac

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
MARCIAC
Adresse
10 Bis rue du Chevalier d'Antras
Ville
32230 Marciac
Département
Gers
Tarif
Gratuit

Marciac

Atelier créatif

MARCIAC 10 Bis rue du Chevalier d’Antras Marciac Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 15:00:00
fin : 2026-07-10

Date(s) :
2026-07-10

La Micro-Folie propose un atelier créatif portrait collage .

Viens découvrir les œuvres d’Arcimboldo et inspire toi de lui pour créer ton portrait en collage

Informations pratiques
Gratuit
A partir de 6 ans
Matériel fourni
Inscription souhaitée
Ouvert à tous
  .

MARCIAC 10 Bis rue du Chevalier d’Antras Marciac 32230 Gers Occitanie +33 6 78 10 66 16  mdv@marciac.fr

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English :

Micro-Folie is offering a creative collage portrait workshop.

Come discover Arcimboldo’s works and draw inspiration from him to create your own collage portrait.

Practical Information
Free
Ages 6 and up
Materials provided
Registration recommended
Open to everyone

L’événement Atelier créatif Marciac a été mis à jour le 2026-07-02 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65

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