Atelier créatif MARCIAC Marciac

Informations pratiques

Marciac

Atelier créatif

MARCIAC 10 Bis rue du Chevalier d’Antras Marciac Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 15:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

La Micro-Folie propose un atelier créatif portrait collage .

Viens découvrir les œuvres d’Arcimboldo et inspire toi de lui pour créer ton portrait en collage

Informations pratiques

Gratuit

A partir de 6 ans

Matériel fourni

Inscription souhaitée

Ouvert à tous

.

MARCIAC 10 Bis rue du Chevalier d’Antras Marciac 32230 Gers Occitanie +33 6 78 10 66 16 mdv@marciac.fr

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English :

Micro-Folie is offering a creative collage portrait workshop.

Come discover Arcimboldo’s works and draw inspiration from him to create your own collage portrait.

Practical Information

Free

Ages 6 and up

Materials provided

Registration recommended

Open to everyone

L’événement Atelier créatif Marciac a été mis à jour le 2026-07-02 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65