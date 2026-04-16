ATELIER CRÉATIF MASQUES ET MARIONNETTES Pézenas
ATELIER CRÉATIF MASQUES ET MARIONNETTES Pézenas jeudi 23 avril 2026.
Pézenas
ATELIER CRÉATIF MASQUES ET MARIONNETTES
44, rue Conti Pézenas Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23
fin : 2026-04-23
Date(s) :
2026-04-23
Sous l’accompagnement de Rosario, comédienne, marionettiste, laissez votre imagination s’exprimer
et réalisez votre propre masque ou marionnette. Vous utiliserez divers matériaux… Un atelier ludique, inspirant, accessible aux petits comme aux grands !
Sous l’accompagnement de Rosario, comédienne, marionettiste, laissez votre imagination s’exprimer
et réalisez votre propre masque ou marionnette. Vous utiliserez divers matériaux… Un atelier ludique, inspirant, accessible aux petits comme aux grands ! .
44, rue Conti Pézenas 34120 Hérault Occitanie +33 4 67 21 76 25
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English : ATELIER CRÉATIF MASQUES ET MARIONNETTES
Under the guidance of Rosario, actor and puppeteer, let your imagination run wild
and create your own mask or puppet. You’ll use a variety of materials… A fun, inspiring workshop for young and old alike!
L’événement ATELIER CRÉATIF MASQUES ET MARIONNETTES Pézenas a été mis à jour le 2026-04-15 par 34 ADT34
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