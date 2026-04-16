Pézenas

ATELIER CRÉATIF MASQUES ET MARIONNETTES

44, rue Conti Pézenas Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-23

Sous l’accompagnement de Rosario, comédienne, marionettiste, laissez votre imagination s’exprimer

et réalisez votre propre masque ou marionnette. Vous utiliserez divers matériaux… Un atelier ludique, inspirant, accessible aux petits comme aux grands !

Sous l’accompagnement de Rosario, comédienne, marionettiste, laissez votre imagination s’exprimer

et réalisez votre propre masque ou marionnette. Vous utiliserez divers matériaux… Un atelier ludique, inspirant, accessible aux petits comme aux grands ! .

44, rue Conti Pézenas 34120 Hérault Occitanie +33 4 67 21 76 25

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English : ATELIER CRÉATIF MASQUES ET MARIONNETTES

Under the guidance of Rosario, actor and puppeteer, let your imagination run wild

and create your own mask or puppet. You’ll use a variety of materials… A fun, inspiring workshop for young and old alike!

L’événement ATELIER CRÉATIF MASQUES ET MARIONNETTES Pézenas a été mis à jour le 2026-04-15 par 34 ADT34