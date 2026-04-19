Atelier créatif modelage des fleurs Musée de la Toile de Jouy Jouy-en-Josas Mardi 28 avril, 14h00 12 €

Atelier modelage de fleurs en argile

Atelier modelage de fleurs en argile précédé d’une visite ludique de l’exposition « Herbarium interior » d’Alice Riehl, céramiste.

Tarif : 12€ par enfant. Sur réservation. Sans parents.

6-12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-28T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-28T16:00:00.000+02:00

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https://www.museedelatoiledejouy.fr/

Musée de la Toile de Jouy 54 rue Charles de Gaulle 78350 Jouy-en-Josas Les Metz Jouy-en-Josas 78350 Yvelines



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